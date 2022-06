Meghan Markle et Harry : Kate et William snobent le 1er anniversaire de leur fille, Lilibet Diana

Kate et le prince William ne seront pas au premier anniversaire de Lilibet Diana, fille de Meghan Markle et Harry , prévu pour le samedi 04 mai 2022. Pendant ce temps, William et Kate seront occupés par leurs engagements au jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Meghan Markle et le prince Harry seront au Royaume-Uni avec leurs deux enfants pour le jubilé de platine d’Elizabeth II. La reine profitera de cette venue pour rencontrer son arrière-petite-fille, Lilibet Diana, à l’occasion de son tout premier anniversaire, ce samedi 4 juin à Frogmore Cottage. Mais les Cambridge ne pourront pas honorer de leur présence cette célébration.

Pendant le séjour des Sussex, le duc et la duchesse de Cambridge rencontreront des artistes et l’équipe impliqués dans un concert spécial au château de Cardiff. Or, c’est une occasion que devrait saisir William, 39 ans, et Harry, 37 ans, qui sont au cœur des rumeurs de mésentente, pour mettre fin aux polémiques quelqu’en soit le prix.

Depuis leur annonce choquante de quitter la famille royale, le couple n’est retourné qu’une seule fois au Royaume-Uni pour une visite éphémère dans le cadre du projet « en route vers les Jeux Invictus » à La Haye, aux Pays-Bas. De son côté, le prince Harry était rentré chez lui sans Meghan Markle en avril 2021 pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip. Il a également fait un court voyage chez lui en solo en juillet 2021 pour aider son frère William à dévoiler une statue de sa défunte mère, la princesse Diana, au palais de Kensington à Londres.