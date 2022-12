Meghan Markle de nouveau enceinte ? Une rare photo de la duchesse dévoilée

Le prince Harry pourrait bientôt être papa pour la troisième fois, car une rare photo de son épouse Meghan Markle, enceinte, a été dévoilée.

Netflix a dévoilé un premier teaser de la série documentaire Harry & Meghan le jeudi 1er décembre 2022. Dans cette vidéo dans laquelle le couple a raconté son histoire, une photographie inédite de la duchesse de Sussex retient l’attention.

Il s’agit d’une succession de clichés en noir et blanc qui montre des moments tendres partagés par les époux Sussex. On peut voir clairement les deux tourtereaux sous un parapluie, dans l’herbe ou le jour de leur mariage.

Ce qui retient l’attention est une photographie de l’actrice américaine Meghan Markle qui s’affiche avec un ventre rond. « Debout de profil, dans une robe vaporeuse sur une plage, sa silhouette se découpant sur le ciel ensoleillé, Meghan Markle soutient avec amour son ventre bombé« , décrit Gala.

Meghan Markle de nouveau enceinte ?

S’il est vrai que Meghan Markle est enceinte sur la photo, il est également vrai qu’il se pourrait que le cliché soit une représentation de Markle, à l’époque où elle était enceinte d’Archie, né en mai 2019, ou de Lilibet, née en juin 2021.

Pour rappel, le documentaire « Harry » et Meghan » est subdivisé en six épisodes et sera disponible le jeudi 8 décembre sur Netflix. Selon Gala, « le duc et la duchesse de Sussex auraient tenté en vain, après la mort de la reine Elizabeth II, de supprimer certains propos qu’ils ont tenus sur la famille royale ».

« J’ai dû faire tout ce que j’ai pu pour protéger ma famille », a déclaré le prince Harry dans la séquence du teaser comme pour confier avoir décidé de se poser en défenseurs de son couple avec la star de la série Suits : Avocats sur mesure dans cette série documentaire.

© NetflixMeghan Markle enceinte, dans la bande-annonce du documentaire dévoilée jeudi 1er décembre par Netflix.