Meghan Markle: 1er anniversaire de son époux Harry au Royaume-Uni depuis le Megxit

Le prince Harry célèbre son 38e anniversaire ce jeudi 15 septembre 2022. Le duc de Sussex devrait passer la journée en privé après que sa femme Meghan Markle et lui aient rejoint la famille royale pour un service émotionnel.

Le prince Harry fête son 38e anniversaire aujourd’hui alors qu’il continue de pleurer la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Le duc de Sussex qui réside dans son manoir de 14 millions de dollars en Californie après s’être retiré de ses fonctions royales il y a environ deux ans, est actuellement au Royaume-Uni après ce qui était censé être une tournée éclair en Europe.

Au lieu de retourner aux États-Unis pour son anniversaire pour retrouver ses enfants, Archie et Lilibet, Meghan Markle et le duc de Sussex sont actuellement au Royaume-Uni, où ils pleurent la mort de la reine. Hier, le duc était presqu’en larmes alors qu’il rendait hommage à la reine pour son déménagement au service de l’État à l’intérieur de Westminster Hall.

Meghan Markle, Harry et le Megxit

Pour rappel, le 36e anniversaire du duc était son premier après le Megxit et s’est produit pendant la pandémie de Covid-19. En effet, le 8 janvier 2020, le prince Harry et son épouse Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont annoncé sur Instagram leur décision de « prendre du recul en tant que membres » seniors « » de la famille royale britannique afin de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord et de devenir financièrement indépendant.

En réponse à cette décision, le vendredi 19 février 2021, la reine Elizabeth II a confirmé leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique. Ainsi, le couple royal, prince Harry et Meghan Markle ont perdu une partie de leurs derniers titres honorifiques. « La décision que j’ai prise pour ma femme et moi n’a pas été prise à la légère » mais après « des mois de pourparlers, suivant des années de défis », a justifié le duc de Sussex auprès des invités d’un dîner de charité à Londres.

«Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth (NDLR : une organisation qui ne rassemble quasiment que d’anciennes colonies britanniques) et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n’a pas été possible », avait-t-il expliqué.