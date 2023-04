Mauvaise nouvelle pour Kanye West: son film-documentaire « Jeen-Yuhs » attaqué en justice

- Publicité-

Le film-documentaire de Kanye West intitulé « Jeen-Yuhs » paru en 2022 est attaqué en justice par une femme qui apparaît sur les images. La plainte a été déposée le lundi 17 avril 2023 par la femme identifiée comme Cynthia Love.

Une femme dont la photo a été utilisée dans le film biographique du rappeur Kanye West a porté plainte le lundi 17 avril 2023. Selon les informations de TMZ, la plainte vise en l’occurrence Coodie Simmons et Chike Ozah, les deux réalisateurs du documentaire.

Le média américain explique qu’ils sont tous deux accusés d’avoir utilisé sans permission une séquence datant de 2003, où la plaignante faisait une apparition dans le clip «Through The Wire» de Kanye West. Il s’agit d’une vidéo déjà réalisée à l’époque par Simmons et Ozah et dont les images ont été utilisées pour le documentaire mis en ligne sur Netflix en 2022.

Un passé sombre ressuscité

- Publicité-

La vidéo a été prise alors que Cynthia Love dansait dans un restaurant. Confiant avoir été payé à 20 dollars environ 12 milles FCFA, Cynthia prétend qu’elle était dans un « état modifié et incapable de donner son consentement » à l’époque. Elle se dit contrariée qu’une version étendue de ce moment ait ensuite été montrée dans le documentaire « jeen-yuhs » sur Netflix.

Cette image dit-elle représente une partie de son passé qu’elle aimerait dépasser. Elle affirme qu’elle est maintenant sobre depuis près de 18 ans, qu’elle a occupé des emplois à long terme et qu’elle a réparé ses relations avec ses amis et sa famille.

Réclamation de dommages et intérêts

Elle reproche particulièrement aux réalisateurs d’avoir révélé son passé sombre à beaucoup de gens qui ignoraient son passé, la forçant à ressasser de mauvais souvenirs. Cynthia affirme également que Coodie, l’un des réalisateurs, a dit à son fils, par SMS, qu’il supposait qu’elle était morte au lieu d’essayer de la contacter avant les débuts du film.

- Publicité-

Malheureusement, à l’en croire, les images ont maintenant causé une détresse émotionnelle et nui à sa réputation. Dans sa plainte, Cynthia mentionne des informations selon lesquelles les réalisateurs Coodie et Chike ont obtenu 30 millions de dollars soit plus de 17 milliards pour le documentaire. Par conséquent, Cynthia poursuit Netflix et lui réclame un minimum de 30 000 $ soit environ 17 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Articles similaires