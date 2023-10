Mauvaise nouvelle pour Carla Bruni Sarkozy: l’ex première dame diagnostiquée d’un cancer

- Publicité-

L’ancienne première dame, Carla Bruni Sarkozy, a été diagnostiquée d’un cancer du sein il y a 4 ans. La révélation a été faite par l’épouse de Nicolas Sarkozy dans un témoignage poignant à l’occasion du lancement de l’opération Octobre rose, appelant les femmes à réaliser chaque année une mammographie.

Dans une publication sur son compte Instagram ce mercredi 4 octobre 2023, Carla Bruni Sarkozy a révélé avoir été diagnostiquée il y a 4 ans d’un cancer du sein. Mannequin d’origine italienne, l’épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, 55 ans, a longtemps hésité à révéler son combat contre la maladie.

« J’ai eu de la chance, mon cancer n’était pas encore agressif. Pourquoi ? Pas parce qu’il n’a pas eu le temps de le devenir. Chaque année, à la même date, je réalise une mammographie. Si je ne le faisais pas chaque année, je n’aurais pas de sein gauche aujourd’hui », a confié l’épouse de l’ancien président de la France, Nicolas Sarkozy.

- Publicité-

Dans une vidéo sur Instagram mercredi 4 octobre 2023, on peut clairement voir la chanteuse du titre « Raphaël » livrer son témoignage à l’aide de pancartes. « Je ne vous écris pas ce post pour vous donner des nouvelles de ma santé. Cela me répugne et j’ai hésité longtemps avant d’en parler. La raison pour laquelle je poste aujourd’hui est pour livrer un message fondamental à toutes les femmes qui me liront : faites chaque année une mammographie ! », a-t-elle expliqué. « Vos vies en dépendent », a-t-elle ajouté tel un avertissement.