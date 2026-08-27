Mauritanie : 161 migrants secourus au large d’Imheijratt, dont 17 enfants

Les garde-côtes mauritaniens ont annoncé le 27 août avoir secouru 161 migrants au large d’Imheijratt, après environ huit jours de mer depuis Banjul. L’opération remet en lumière la pression persistante sur la route atlantique au départ de l’Afrique de l’Ouest.

Parmi les rescapés figuraient 99 Sénégalais, 56 ressortissants de Guinée-Conakry et 6 Gambiens. Le groupe comptait aussi 17 enfants.

Les rescapés ont ensuite été pris en charge avant leur transfert vers un centre d’accueil à Nouakchott.

L’UNHCR a indiqué que 144 personnes avaient été signalées mortes ou disparues au large de la Mauritanie lors d’incidents survenus entre le 14 et le 18 juillet.

L’agence onusienne a ajouté que 17 débarquements avaient déjà été enregistrés à Nouadhibou et Nouakchott depuis le début de 2026, pour un total de 2 147 personnes secourues.