BENIN WEB TV

Mauritanie : 161 migrants secourus au large d’Imheijratt, dont 17 enfants

Les garde-côtes mauritaniens ont annoncé le 27 août avoir secouru 161 migrants au large d’Imheijratt, après environ huit jours de mer depuis Banjul. L’opération remet en lumière la pression persistante sur la route atlantique au départ de l’Afrique de l’Ouest.

Léon KABORÉ
Publié le à
Société
88vues
Mauritanie : 161 migrants secourus au large d’Imheijratt, dont 17 enfants
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Parmi les rescapés figuraient 99 Sénégalais, 56 ressortissants de Guinée-Conakry et 6 Gambiens. Le groupe comptait aussi 17 enfants.

Les rescapés ont ensuite été pris en charge avant leur transfert vers un centre d’accueil à Nouakchott.

L’UNHCR a indiqué que 144 personnes avaient été signalées mortes ou disparues au large de la Mauritanie lors d’incidents survenus entre le 14 et le 18 juillet.

L’agence onusienne a ajouté que 17 débarquements avaient déjà été enregistrés à Nouadhibou et Nouakchott depuis le début de 2026, pour un total de 2 147 personnes secourues.

Articles liés

Bénin: le TikTokeur Billy relaxé au bénéfice du doute par la CRIETBénin: le TikTokeur Billy relaxé au bénéfice du doute par la CRIETSavè: saisie de plus de 30 kg de chanvre indien et découverte d’une vaste plantation à OkparaSavè: saisie de plus de 30 kg de chanvre indien et découverte d’une vaste plantation à OkparaProtection des mineurs en ligne: Meta annonce de nouveaux réglages, l’Afrique avance par cadres distinctsProtection des mineurs en ligne: Meta annonce de nouveaux réglages, l’Afrique avance par cadres distinctsBénin: le geste de Romuald Wadagni qui touche profondément Noélie YarigoBénin: le geste de Romuald Wadagni qui touche profondément Noélie Yarigo

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV