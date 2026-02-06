Matthieu Delormeau dément : son casier judiciaire est vierge après la déclaration en direct d’un policier

Matthieu Delormeau s’est rendu il y a un mois dans un commissariat pour déposer plainte après une « queue de poisson » d’un automobiliste, mais a quitté les lieux en colère, estimant que l’attente et l’absence de suite alléguée par les policiers rendaient la démarche inutile. Depuis début février 2026, l’affaire a pris une autre tournure : les policiers présents ont déposé plainte contre le chroniqueur, qui a répondu publiquement et annonce une comparution prévue le 12 février avec son avocat.

Selon le récit du chroniqueur diffusé sur le plateau de l’émission, il aurait expliqué aux agents les faits et demandé à porter plainte, mais se serait heurté à une réponse mentionnant « trois heures » d’attente et l’absence probable de suite. L’épisode a donné lieu à un échange tendu entre Delormeau et les fonctionnaires, puis à une procédure engagée par ces derniers à son encontre.

Sur les réseaux sociaux, Matthieu Delormeau a détaillé sa version des événements et évoqué des insultes reçues d’un internaute après la publication de sa mésaventure. Il affirme avoir menacé ce dernier, qui a lui-même porté plainte, entraînant la convocation du chroniqueur devant le tribunal correctionnel. Delormeau a également fait état d’une contradiction dans le traitement des plaintes : selon lui, l’auteur des injures n’aurait pas été sanctionné comme lui l’a été pour sa réaction.

Intervention des policiers et réponses publiques

Le 4 février 2026, Cyril Hanouna a annoncé que Matthieu Delormeau ne reviendrait pas dans l’émission avant le 12 février. Le lendemain, 5 février 2026, Bruno Pomart est intervenu sur le plateau de TBT9 pour exposer la version des policiers présents au commissariat. Selon lui, Delormeau serait resté « environ quinze ou vingt minutes » avant de partir en proférant l’expression « police de m*rde », terme qu’il a qualifié d’inadmissible envers des représentants de l’autorité publique.

Bruno Pomart a aussi affirmé que Delormeau aurait évoqué, lors de l’échange au commissariat, une condamnation passée de trois mois de prison avec sursis liée à des affaires de stupéfiants, précisant que la plainte déposée par les policiers pourrait avoir des répercussions sur ce sursis. Ces éléments ont motivé la réaction publique du chroniqueur.

Sur son compte X (anciennement Twitter), Matthieu Delormeau a contesté cette affirmation et déclaré : « Je n’ai jamais été condamné à 3 mois de prison, avec ou sans sursis ! Mon casier judiciaire est vierge. » Il a exprimé sa surprise qu’un policier tienne ce propos en direct et a annoncé qu’il apporterait sa version des faits publiquement.

