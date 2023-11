Maroc: saisie d’importante quantité de cocaïne et psychotropes

- Publicité-

Les services sécuritaires de Tanger ont déjoué une tentative de livraison de cocaïne et de comprimés psychotropes, ont annoncé les autorités marocaines.

Au Maroc, une opération menée par les éléments de la Sûreté nationale à Tanger a permis jeudi, de déjouer un trafic de drogue. Les forces de sécurité marocaines avaient déjà identifié le principal suspect, en provenance de M’diq, se déplaçant vers Tanger pour effectuer une livraison de cocaïne et de comprimés psychotropes à un second individu, selon les informations initiales recueillies par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les fouilles ont abouti à la saisie de 5,4 kg de cocaïne et de 6 642 comprimés psychotropes de type “Rivotril”.

L’intensification des opérations de perquisition liées à cette affaire a également conduit à la découverte d’une somme d’argent considérable en monnaie nationale, soupçonnée d’être issue du trafic de cocaïne et de substances psychotropes, a ajouté la DGSN dans un communiqué officiel.

Les deux individus impliqués ont été placés en garde à vue pour permettre la poursuite des investigations judiciaires, supervisées par le parquet compétent. L’objectif est d’éclaircir tous les tenants et aboutissants de cette affaire et de remonter le fil des opérations de trafic de drogue à grande échelle.