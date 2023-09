- Publicité-

Les régions touchées par le séisme dévastateur au Maroc, survenu le 8 septembre, montrent des signes de reprise de la vie quotidienne. Les autorités marocaines et les organisations non gouvernementales continuent d’installer des tentes et de fournir une aide essentielle aux sinistrés.

Au Maroc, la vie reprend progressivement dans les zones sinistrées après le séisme. Des opérations de secours se poursuivent, avec la distribution de tentes et d’aides dans les zones affectées. Des camps sont équipés d’installations sanitaires, d’eau potable et d’électricité. Les organisations humanitaires ont mis en place des tentes pour les médecins, tandis que le ministère marocain de la Santé a traité plus de 16 000 cas depuis le début du séisme.

Le processus d’évaluation des dégâts matériels se poursuit aussi, avec la possibilité de fournir un financement aux propriétaires de maisons endommagées. Des étudiants se sont réunis dans des tentes spécialement aménagées pour étudier, tandis que d’autres ont été transférés vers des établissements d’enseignement à Marrakech.

Malgré ces efforts, certains établissements d’enseignement n’ont pas encore rouvert leurs portes, et des inquiétudes persistent quant à la situation des étudiants dans certaines zones touchées.

Le séisme a eu des conséquences dévastatrices, avec un bilan de 2 946 morts, 6 125 blessés et d’importantes destructions matérielles. Le gouvernement marocain a annoncé des mesures d’aide financière aux propriétaires de maisons endommagées, mais la reconstruction et la récupération prendront du temps.