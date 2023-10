Maroc: 2 500 dirhams par mois pour les familles touchées par le séisme

Le gouvernement marocain a annoncé un programme d’aide d’urgence visant à verser 2 500 dirhams (250 dollars) par mois pendant un an aux familles dont les maisons ont été partiellement ou totalement détruites lors du séisme du 8 septembre 2023.

Le gouvernement marocain a pris une initiative cruciale pour soutenir les familles affectées par le séisme qui a secoué le pays le 8 septembre 2023. Lors de la cinquième réunion du comité ministériel chargé du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz, il a été annoncé que les familles dont les maisons se sont effondrées recevront une aide d’urgence de 2 500 dirhams par mois, et ce, pendant une année entière.

La distribution de cette aide débutera entre le 6 et le 16 octobre 2023, dans le but de répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par la catastrophe naturelle. Le gouvernement a mis en place des comités régionaux compétents pour gérer la distribution de l’aide, et les familles qui n’auraient pas reçu d’aide financière pendant cette période peuvent présenter une pétition auxdits comités.

Outre l’aide directe aux familles, le comité ministériel a également pris des mesures pour la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures endommagées. Un projet de réhabilitation et d’agrandissement des routes a été lancé, avec une première phase comprenant l’ouverture et l’élargissement de routes essentielles dans les zones touchées.

Par ailleurs, des mesures de soutien aux agriculteurs ont été mises en place pour restructurer le cheptel national et soutenir la production d’orge et de fourrages dans les régions affectées.

En ce qui concerne les infrastructures publiques, plus de 1 000 écoles, 42 centres de santé, ainsi que des monuments historiques, des mosquées et des sanctuaires seront reconstruits ou réhabilités. Un budget conséquent de 2,5 milliards de dirhams (250 millions de dollars) a été alloué pour financer ces projets.

Selon les chiffres officiels, le séisme a touché environ 2,8 millions de personnes et a endommagé ou détruit 59 675 maisons. En outre, 2 930 villages ont été touchés, ce qui équivaut à près d’un tiers de tous les villages de la région.