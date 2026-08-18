Marion Cotillard rend hommage sur Instagram après un accident mortel dans les Deux-Sèvres

Deux personnalités du monde du cinéma et de la mode sont décédées le 17 août 2026 dans un accident de la route sur la départementale 938 entre Thouars et Parthenay (Deux-Sèvres) : le producteur Nicolas Altmayer et sa compagne Mathilde Favier , directrice des relations publiques de Dior Couture. L’annonce a suscité de vives émotions, notamment de la part de l’actrice Marion Cotillard , qui a publié un hommage sur Instagram.

L’accident s’est produit dans l’après-midi sur la D938, à Airvault, sur une portion à trois voies reliant Thouars à Parthenay. Selon les éléments rapportés, leur Mini aurait été percutée par un camion arrivant en sens inverse. Le parquet de Niort a confirmé l’identité des deux victimes mardi, indique ICI Poitou. Le couple, discret, possédait une maison sur l’île de Ré et se rendait visiblement vers cette résidence au moment du drame.

Marion Cotillard, proche de Mathilde Favier, a exprimé sa douleur et son admiration sur Instagram. Dans son message, elle évoque « tant de merveilleux souvenirs ensemble ma chère Mathilde. Ta beauté, ta douceur, ton énergie de combattante. Et ce sourire. Tu as traversé tant d’épreuves et toujours plus de lumière émanait de toi quand tu te remettais debout ». Elle ajoute : « J’avais une grande admiration pour toi. Je suis si choquée par ce qui vient d’arriver. Je connaissais peu Nicolas, immense producteur, il se dégageait de lui aussi une grande gentillesse et ce qu’il a accompli dans le cinéma est gravé pour toujours. Tu pars avec l’homme que tu aimes, deux étoiles d’amour qui s’éteignent ensemble. Je pense à vos familles et vos proches et leur envoie beaucoup d’amour. Reposez en paix tous les deux. » L’actrice rappelle également la combattivité de Mathilde, marquée par un cancer du sein qu’elle avait évoqué publiquement.

Nicolas Altmayer et Mathilde Favier, deux figures discrètes du 7e art et de la mode

Producteur reconnu, Nicolas Altmayer, âgé de 61 ans et père de quatre enfants, dirigeait avec son frère Éric la société Mandarin Cinéma. Sa filmographie et ses financements ont marqué le cinéma français : il est notamment associé à des succès comme Brice de Nice et la saga OSS 117 avec Jean Dujardin, ainsi qu’à plusieurs films de François Ozon. Il a également participé à la production de Patients et Monsieur Aznavour signés Grands Corps Malade, et du film Le Saint Laurent de Bertrand Bonello, sélectionné pour représenter la France aux Oscars.

Altmayer avait étendu son implication aux séries, produisant notamment Validé et La Cage de Franck Gastambide. Ce dernier, visiblement affecté, a confié au Figaro : « C’est un choc terrible. Des Kaïras à Stones qui sortira au cinéma en 2027, Nicolas a produit tous mes films et séries. Il a été le premier à croire en moi. Je l’ai eu au téléphone pas plus tard qu’hier matin. On se parlait tous les jours. Depuis quinze ans, il était non seulement mon producteur mais aussi mon mentor, le père que j’aurais voulu avoir. »

De son côté, Mathilde Favier occupait la direction des relations publiques de Dior Couture depuis plus d’une décennie. Ancienne de Prada et des débuts chez Glamour, elle avait travaillé pour de grandes maisons et habillé des personnalités internationales telles que Michelle Yeoh, Charlize Theron ou Anya Taylor-Joy. Selon Le Figaro, elle avait aussi fondé l’association Esthétique & Cancer, destinée à redonner confiance aux malades.

Delphine Arnault, dans un communiqué cité par la presse, a salué « une personne hors du commun » dont « la joie communicative, l’optimisme, le courage » incarnaient, selon elle, l’esprit de la maison Dior.