Mariés au premier regard : Coralie part vivre au Maroc et annonce sa rupture

La dixième saison de « Mariés au premier regard » démarre le 23 février sur M6, tandis qu’une ancienne candidate de la saison 9, Coralie, a annoncé publiquement sa séparation de Michaël ce 9 février. Réputée pour son parcours tumultueux avec Bruno — son mari rencontré dans l’émission et avec qui elle était annoncée compatible à 78% — Coralie précise dans son message qu’elle respecte la décision de son ex-compagnon et conserve le souvenir des moments heureux de leur relation.

Dans sa publication accompagnée d’une photo du couple, Coralie écrit : « Michael et moi sommes séparés. Ce n’est pas une décision qui vient de moi et même si cela me fait souffrir, je respecte ce choix et je préfère garder de notre histoire tout ce qu’elle a eu de beau« . Elle ajoute ne pas regretter d’avoir « tout quitté pour l’amour » et demande explicitement à ses abonnés de ne pas s’en prendre à Michaël et de respecter sa décision.

Retour sur le parcours médiatique de Coralie : candidate de 37 ans au moment du tournage, elle avait épousé Bruno, chef d’entreprise, lors d’un mariage à l’aveugle à Gibraltar. Leur relation, qualifiée de chaotique dans le programme, a donné lieu à plusieurs interventions des experts, une consultation avec une thérapeute de couple avant la fin du tournage et, finalement, à un divorce prononcé courant 2025. Entre-temps, Coralie était repartie de l’émission et avait annoncé avoir retrouvé l’amour avec Michaël, pour lequel elle avait décidé de s’installer au Maroc.

Mariés au premier regard : Coralie séparée de Michaël, ses proches publient des messages de soutien

Après l’annonce de la séparation, plusieurs visages connus des saisons récentes du programme ont exprimé leur soutien en commentaires. Clémence, également candidate malheureuse de la saison 9, a écrit : « Petit chou je t’attends à la maison« . Damien, participant de la saison 6, a ajouté : « Plein de courage pour toi; Le temps soigne tout, prend soin de toi« .

La réaction de Bruno, l’ex-mari rencontré dans l’émission, a été publiée le 10 février. Il a adressé un message de soutien à Coralie : « Tu as tout mon soutien dans cette période compliquée. Je sais que tu as les ressources nécessaires pour traverser cette étape. Je suis là« . Ce message est apparu comme une marque d’appui publique entre deux anciens époux de l’émission.

La date de lancement de la nouvelle saison, annoncée pour le 23 février sur M6, coïncide donc avec la reprise des regards médiatiques sur d’anciens couples issus du programme et leurs trajectoires personnelles après la diffusion.