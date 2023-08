Marie Paule Adjé et Sadio Mané en couple ? L’actrice ivoirienne brise le silence

- Publicité-

Annoncée en couple avec l’international footballeur sénégalais Sadio Mané, l’actrice ivoirienne Marie Paule Adjé a répondu à la rumeur qui suscite de vives polémiques.

Au milieu des affres des rumeurs infondées, une plateforme sans preuves solides a révélé une supposée liaison secrète entre Marie Paule Adjé et Sadio Mané. Malgré l’ampleur de cette propagande sur les réseaux sociaux, l’actrice et chroniqueuse a choisi de réagir avec subtilité pour mettre les détracteurs de fausses informations face à leurs mensonges.

Alors que la rumeur continue de la lier avec le footballeur international sénégalais Sadio Mané, Marie Paul Adjé continue ses vacances au pied des pyramides en Égypte pour passer du temps avec son amie Konnie Touré. « Chaque petit pas t’amène vers ton objectif. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d’avancer », a-t-elle écrit comme pour dire qu’elle ne se soucie pas des rumeurs.

- Publicité-

Marie Paule Adjé, une chroniqueuse ivoirienne, est connue pour être très discrète quant à sa vie privée. Peu de personnes savent avec qui elle entretient une relation amoureuse. On sait cependant que cette actrice de cinéma a joué le rôle d’intermédiaire entre l’animatrice Konnie Touré et Mahama Abdoul Fatah Cho, ce qui a finalement conduit à l’union du couple qui réside actuellement en Égypte. La discrétion de Marie Paule Adjé ajoute mystère et fascination à sa personnalité publique.

Articles similaires