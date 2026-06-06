Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce : 1000 personnes attendues au Madison Square Garden

Taylor Swift et le joueur de la NFL Travis Kelce préparent un mariage au Madison Square Garden, selon des informations rapportées par TMZ : une cérémonie privée prévue en juillet, réunissant entre 1 100 et 1 200 invités, organisée dans un strict dispositif de sécurité et avec des invitations transmises par SMS pour limiter les fuites. Cette union, confirmée par leurs fiançailles cet été, suscite une attention médiatique massive autour du choix inhabituel d’un stade légendaire pour une célébration privée.

La relation entre la chanteuse et le sportif s’est installée au fil des apparitions de Taylor Swift dans les tribunes des matchs de Kelce et d’échanges médiatisés depuis près de trois ans. Leur rencontre a été évoquée comme étant orchestrée par leur entourage et ponctuée d’un geste symbolique : Travis Kelce avait confectionné un bracelet d’amitié destiné à Taylor qu’il n’avait pas réussi à lui remettre en main propre au départ des dates du Eras Tour.

Avant cette relation, la carrière sentimentale de Taylor Swift a été marquée par plusieurs histoires avec des personnalités publiques, citées dans les médias parmi lesquelles Joe Alwyn, Tom Hiddleston, Calvin Harris, Harry Styles, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner et Joe Jonas. Avec Kelce, la chanteuse a officialisé des fiançailles cet été, dévoilant notamment une bague dont la taille a beaucoup fait réagir les internautes.

Un mariage XXL dans une arène sans fenêtres et sous haute sécurité

Selon TMZ, le choix du Madison Square Garden (MSG) repose sur plusieurs critères pratiques et symboliques. L’aréna, capable d’accueillir jusqu’à 20 000 personnes, offre un espace suffisamment vaste pour installer une cérémonie et des festivités réservées à un cercle restreint d’invités, tout en permettant de contrôler strictement les accès. Les organisateurs auraient opté pour l’envoi d’invitations par SMS plutôt que par cartons traditionnels afin de réduire les risques de diffusion sur les réseaux sociaux.

Le média américain avance que les futurs mariés souhaiteraient convier entre 1 100 et 1 200 personnes, un nombre significatif mais bien inférieur à la capacité totale de l’arène. Les festivités seraient programmées en juillet, précision présentée comme non confirmée mais largement relayée par la presse people.

Le choix du MSG s’explique également par des considérations de confidentialité : l’enceinte n’a pas de fenêtres donnant sur l’extérieur, ce qui limite les possibilités de prises de vue depuis l’extérieur et la captation non autorisée d’images. Par ailleurs, un plan de sécurité est évoqué, en cours de discussion entre la police de New York et des sociétés privées spécialisées pour encadrer l’événement.

Taylor Swift connaît bien la salle pour s’y être produite à de multiples reprises au cours de sa carrière, y donnant notamment huit concerts, un élément qui renforce la logique de ce lieu pour un événement privé et symbolique.

Dans des propos rapportés dans le podcast New Heights, Travis Kelce avait expliqué les raisons de son attachement : il s’était notamment dit touché par la sincérité de Taylor avec sa famille et ses amis, et par son comportement « hyper chill et cool » malgré l’attention médiatique intense qui l’entoure.