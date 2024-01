Mariage de Sadio Mané: accueil triomphal de sa femme Aïssata Tamba à son retour à l’école (vidéo)

- Publicité-

Au lendemain de son mariage avec l’international footballeur sénégalais Sadio Mané, son épouse a été accueillie par un bain de foule à son retour à l’école.

Depuis son mariage avec Sadio Mané, la jeune Aïssata Tamba, âgée de 18 ans, est devenue célèbre dans le monde entier. Après son retour à l’école où elle prépare son baccalauréat, la jeune élève a été chaleureusement accueillie par ses pairs.

Son arrivée a été marquée par un accueil en fanfare de plus de centaines de personnes qui s’étaient rassemblées dans la cour de l’école, chantant des louanges à la fois pour elle et son célèbre mari. Les chants résonnaient avec des paroles comme « Sadio amena jabar – Aïssaa amena jeukeur » comme pour dire « Madame Sadio Mané ».

Comme l’indique les images et vidéo, en plus de son jeune âge, Aïssata Tamba se semble être une jeune femme timide, calme, pieuse et discrète. Malgré la célébrité de son mari, elle semble rester fidèle à elle-même, préférant la quiétude à l’agitation médiatique.