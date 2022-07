Mariage avec Ben Affleck: Shakira toujours en colère contre Jennifer Lopez ?

Shakira est- t-elle toujours en colère contre Jennifer Lopez après son mariage avec Ben Affleck ? C’est ce qui pourrait expliquer son silence sans le moindre message de félicitation après le récent mariage de J.LO avec Ben Affleck.

Shakira et Jennifer Lopez n’auraient toujours pas fait la paix depuis que la « Bronx Diva » a déclaré que jouer avec la Colombienne à la mi-temps du Super Bowl 2020 était la pire idée au monde dans son documentaire Netflix « Halftime ». Cette révélation faite dans divers médias et sur les réseaux sociaux semble être encore d’actualité.

Pour cause, l’interprète de « Rabiosa » n’a pas félicité Jennifer Lopez pour son récent mariage avec Ben Affleck. Mieux, il est reproché à la chanteuse colombienne de n’avoir même pas « liké » la publication dans laquelle Lopez s’est affichée au lit le lendemain de son mariage.

La pomme de discorde

Pour rappel, dans le documentaire Netflix « Halftime », Jennifer Lopez était revenue sur sa mi-temps du Super Bowl avec Shakira en 2020 et a exprimé clairement sa colère contre le peu de temps alloué à leur spectacle, qu’elle décrit comme « la pire idée du monde ».

Elle fustige le temps très limité (14 minutes) accordé à non pas une mais deux têtes d’affiche sur une seule et même mi-temps. « Normalement, vous avez une tête d’affiche à chaque Super Bowl. Cette tête d’affiche construit son show et peut choisir d’avoir des invités, c’est son choix. C’était une insulte de dire que vous avez besoin de deux Latinas pour faire le job qu’un seul artiste peut faire normalement », a dénoncé Benny Medina, le manager de Jennifer Lopez, au cours du documentaire « Halftime ».

Au 20 minutes sur scène ?

Ledit documentaire montre également une scène dans laquelle JLo et Shakira ont une conversation pour négocier leur temps de présence sur scène. « Je sais que les gens du Super Bowl veulent que nous soyons ensemble tout au long du show. Je n’ai pas eu encore de confirmation pour savoir combien de minutes nous allons avoir » explique l’interprète de « Hips Don’t Lie » dans la séquence.

Et Jennifer Lopez rétorque : « Ils disent qu’on a 12 minutes. J’ai eu bonne confirmation pour que l’on puisse avoir une ou deux minutes supplémentaires pour qu’on soit à 13 ou 14 minutes au total. Je pense, Shakira, que ce que l’on doit faire, c’est que chacun ait la moitié du temps ».

Mais la chanteuse de 52 ans estime que les équipes du Super Bowl auraient dû leur donner 20 minutes de performance au vu des carrières et des nombreux tubes des deux artistes : « Nous avons six putain de minutes [chacune]. Nous avons 30 secondes pour une chanson et si nous prenons une minute, c’est foutu, il ne nous reste que cinq minutes. Mais il y a certaines chansons que nous devons chanter. (…) Ça ne va pas être une putain de revue dansante. Nous devons chanter notre message ! ».