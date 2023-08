Maria Mobil: les vraies raisons de son recours à la chirurgie esthétique

- Publicité-

La célèbre influenceuse togolaise Maria Mobil a révélé les raisons qui l’ont poussée à s’adonner à la chirurgie esthétique pour une transformation physique.

Maria Mobil, l’influenceuse togolaise, a levé un coin de voile sur les raisons qui l’ont poussée à subir une chirurgie esthétique. En effet, sa spectaculaire transformation physique a suscité beaucoup d’engouement depuis sa participation dans le clip de la chanson « Jolie Amina » de l’artiste coupé décalé ivoirien Ariel Sheney.

Il n’est plus à démontrer que Maria Mobil attire tous les regards à cause de sa forme généreuse, ce qui accroît sa popularité sur les réseaux sociaux.

Selon Maria Mobil, elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour sculpter son apparence. A l’en croire, son choix de subir une opération de chirurgie esthétique n’était pas motivé par un complexe physique.

Elle a révélé avoir accepté cette opportunité d’une intervention gratuite offerte par un médecin, influencée en partie par les nombreuses célébrités américaines avec lesquelles elle a travaillé en tant que coach sportive.

