Marché moderne de PK3: face aux contestations, l’Anagem élargit la liste des bénéficiaires

L’Agence nationale de gestion des marchés (Anagem) a fait suite à des récriminations de commerçants en procédant à un tirage au sort complémentaire.

Un tirage au sort s’est tenu le vendredi 15 mai 2026 sur le site du marché moderne de PK3. Ce tirage au sort vise à installer de nouveaux commerçants qui affirment n’avoir pas retrouver leur nom lors lors de l’affichage de la première liste.

La première phase d’occupation a permis la répartition de 2 693 espaces marchands, dont 276 boutiques. Toutefois, des contestations ont émergé de la part de vendeurs affirmant ne pas avoir été servis.

Les vérifications menées ont révélé que certains d’entre eux exerçaient jusque‑là dans l’informel et ne figuraient pas sur les listes établies au départ.

Pour répondre à ces préoccupations, l’Agence nationale de gestion des marchés (Anagem) a décidé d’ouvrir un site complémentaire sur l’espace Synapostel, situé à proximité immédiate du marché PK3. Ce nouvel aménagement devrait accueillir 1 060 commerçants supplémentaires, répartis par secteurs d’activités.

Avec cette extension, la capacité globale des deux sites atteindra 3 753 espaces marchands, traduisant la volonté des autorités de renforcer l’inclusion et d’assurer une meilleure organisation du commerce urbain à Cotonou.