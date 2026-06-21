Marc Lavoine et Adriana Karembeu : un revolver fixé au dos sur le tapis rouge

Adriana Karembeu et Marc Lavoine ont attiré l’attention des photographes ce lundi 15 juin 2026 sur le tapis (plutôt bleu) du 65e Festival de Télévision de Monte‑Carlo, où un détail de la tenue de Lavoine a provoqué de vives réactions : un revolver fixé à l’arrière de sa veste, visiblement en référence à son titre « Elle a les yeux revolver » ou à son album Revolver paru en octobre 2024.

Les deux personnalités, arrivées ensemble, ont opté pour des tenues coordonnées. Adriana Karembeu portait une robe noire mettant en valeur ses longues jambes et sa nouvelle coupe courte, tandis que Marc Lavoine affichait un look totalement noir, rehaussé de l’accessoire singulier fixé au tissu de sa veste.

Sur le tapis du festival, le couple s’est montré très complice : baisers devant les photographes, gestes affectueux, sourires et regards échangés ont ponctué leur passage, suscitant des réactions sur les réseaux sociaux et sous les publications de la presse people.

Réactions et prochain engagement public

Le revolver fixé au dos de la veste de Marc Lavoine a été interprété comme un clin d’œil à sa carrière musicale, et plus particulièrement à la chanson emblématique Elle a les yeux revolver ou à l’album Revolver sorti en octobre 2024. Ce choix esthétique a été immédiatement remarqué et commenté par les photographes présents et les internautes.

Sur la publication de Paris Match, plusieurs internautes ont exprimé leur appréciation du couple. L’un a écrit : « Je les trouve adorables », un autre : « Ils sont mignons. Un peu de légèreté fait du bien à tout le monde », et un troisième : « Adriana est toujours aussi resplendissante et Marc toujours aussi élégant… c’est une très belle histoire d’amour ». Ces commentaires reflètent l’accueil majoritairement positif du public sur cette apparition.

Par ailleurs, Marc Lavoine et Adriana Karembeu devraient prochainement partager une nouvelle apparition publique commune : ils sont attendus à Tahiti pour l’élection de Miss Tahiti 2026, prévue le 26 juin. Le comité d’organisation a convié plusieurs personnalités pour cette édition, et la venue du duo constituera selon le communiqué une première participation conjointe des deux artistes à un projet public.

Le passage du couple au Festival de Télévision de Monte‑Carlo, marqué par ce détail stylistique singulier, s’inscrit dans une série d’apparitions médiatiques récentes pour les deux personnalités. Leur présence à l’élection de Miss Tahiti, programmée quelques jours après le festival, figure parmi les engagements publics annoncés.