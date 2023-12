Manchester City: Pep Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, était ce vendredi en conférence de presse. Et le technicien espagnol a donné des nouvelles de Kevin De Bruyne, éloigné des terrains depuis trois mois en raison d’une blessure à la cheville.

Touché aux ischio-jambiers lors de la victoire de Manchester City face à Burnley (3-0) en ouverture de la Premier League en août dernier, et opéré, Kevin De Bruyne a retrouvé le chemin des terrains, plus de trois mois après. Le milieu de terrain belge s’entraine seul, à l’écart du groupe. De quoi espérer un retour dans le groupe pour le Mondial des clubs (en Arabie saoudite du 12 au 22 décembre)? Non, d’après Pep Guardiola qui ne veut prendre aucun risque pour son meneur de jeu.

«Je pense qu’il a commencé à courir sur le terrain, mais il ne s’est pas entraîné une seule fois avec nous. La Coupe du monde des clubs est dans quoi, deux semaines ? C’est peut-être un peu tôt pour Kevin, mais je ne sais pas. Kevin est très important, mais malheureusement il a eu une blessure difficile au début, il est toujours en convalescence depuis trois ou quatre mois, alors ne lui mettez pas la pression», a déclaré le coach espagnol face aux journalistes sur son joueur de 32 ans, ce vendredi, avant le déplacement sur la pelouse du promu Luton Town pour le compte de la 16e journée de la Premier League.