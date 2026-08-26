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Manchester City officialise l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi en provenance de Lille

Manchester City a officialisé mercredi 26 août la signature du milieu marocain Ayyoub Bouaddi, 18 ans, en provenance de Lille, avec un contrat de cinq ans jusqu’en 2031 sous réserve d’autorisation internationale.

Mohamed ISSA
Publié le à
Football
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Manchester City officialise l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi en provenance de Lille
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Dans sa présentation, le club anglais rappelle que le joueur a déjà disputé 96 matches avec Lille et compte huit sélections avec le Maroc. Bouaddi évoluait depuis deux saisons dans le groupe professionnel du LOSC.

Selon The Guardian et L’Équipe, l’opération est estimée à 95 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus. Aucun montant n’a été publié par Manchester City dans son annonce officielle.

L’Équipe présente ce transfert comme la plus grosse vente à l’étranger de l’histoire de la Ligue 1. L’arrivée du milieu marocain intervient à la fin d’un été où les grands clubs européens suivaient de près son évolution.

Bouaddi avait débuté avec Lille en octobre 2023, trois jours après son 16e anniversaire, avant de s’imposer rapidement comme l’un des jeunes joueurs les plus exposés du championnat de France.

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