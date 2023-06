Manchester City: Erling Haaland savoure le triplé

-Publicité-

Au micro de Canal plus ce samedi soir, après la victoire de Manchester City en finale de Ligue des champions, Erling Haaland a évoqué le triplé réalisé par les Cityzens. Et le prodige norvégien ne s’attendait pas à une telle réussite pour sa première saison.

Erling Haaland a vécu une première saison de rêve sous les couleurs de Manchester City. Débarqué l’été dernier, en provenance du Borussia Dortmund, le Cyborg a réalisé un triplé historique avec les Mancuniens. Après avoir soulevé les trophées de la Premier League et de la FA Cup sur la scène nationale, les Anglais ont remporté ce samedi soir, la première Ligue des champions de leur histoire en battant l’Inter Milan en finale (1-0). Une réussite incroyable pour les Cityzens, à laquelle ne s’attendait pas du tout Haaland.

«C’est incroyable, c’est tellement d’émotions, c’est un rêve. Non je ne pensais pas faire le triplé pour être honnête. Je suis venu pour avoir cette médaille (celle de la Ligue des Champions ndlr). Maintenant, je peux me relaxer et oui c’est incroyable. J’aurais pu faire mieux cette saison, j’aurais pu faire pire, mais au final on a fait le triplé, c’était fantastique et je suis très heureux» a ainsi savouré le Norvégien au micro de Canal plus après la finale de la Ligue des champions.

Avec son armoire à trophée désormais garni et ses récompenses individuelles cette saison, Erling Haaland est sans doute passé devant Lionel Messi pour remporter le prochain Ballon d’Or. Un titre qui, s’il le remporte, lui attribuera déjà une place importante parmi les meilleurs joueurs de l’histoire.

