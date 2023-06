Man City: mauvaise nouvelle pour Kevin De Bruyne

-Publicité-

Sorti sur blessure lors de la finale de la Ligue des champions ce samedi soir, Kevin De Bruyne pourrait être absent jusqu’à trois mois, selon le Daily Mail.

Kevin De Bruyne, le meneur de jeu influent de Manchester City, a débuté la finale de l’UEFA Champions League contre l’Inter Milan ce mercredi, qui s’est soldée par une victoire 1-0 pour son équipe. Cependant, ses espoirs d’avoir un impact durable ont été anéantis car il a été contraint de quitter le terrain en raison d’une blessure à la 35e minute. Après la rencontre, l’ancien joueur de Chelsea avait indiqué que c’est son ischio-jambier qui faisait des siennes.

«C’est le football, j’avais pas mal de problèmes avec mon ischio-jambier et c’était la troisième fois qu’il lâche. C’est craqué et c’est dommage car j’étais bien dans mon match. J’ai créé des occasions, mais à la fin on gagne et c’est le plus important. Non c’est pas chouette de sortir, mais c’est bien que ça se termine comme ça, je pense qu’on mérite de gagner. C’est le moment de profiter, de faire la fête, la saison est terminée» a ainsi expliqué le milieu de terrain au micro de Canal plus.

Et cette nouvelle blessure pourrait coûter très cher au joueur belge. En effet, selon des informations rapportées par le Daily Mail, il est possible que De Bruyne soit indisponible pour une période allant jusqu’à trois mois. Cette absence pourrait le contraindre à manquer la Supercoupe d’Europe contre le Séville FC, prévue le 16 août, ainsi que le début du championnat la saison prochaine. Mais, le génie de Manchester City ne pense certainement pas encore à cela en ce moment. Le joueur poursuit les célébrations du triplé historique de son équipe.

