Man City: le départ de Pep Guardiola est déjà programmé

-Publicité-

Selon les informations de The Guardian ce lundi, Pep Guardiola va quitter Manchester City à la fin de son contrat soit dans deux ans.

Après sept ans, Pep Guardiola a enfin réussi à remporter la Ligue des champions avec Manchester City. Le club mancunien a en effet battu l’Inter Milan (1-0) samedi, en finale de la compétition. Désormais, tout le monde se demande de quoi sera fait l’avenir du technicien catalan, après avoir atteint cet objectif. Une question à laquelle a tenté de répondre The Guardian ce lundi.

Selon le média anglais, il est pratiquement acté que Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de son contrat, soit dans deux ans. Toujours selon la même source, l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich est quasiment certain de s’en aller après un long mandat de neuf années. En cas de départ, The Guardian pense aussi savoir ce que fera Guardiola dans la suite de sa carrière.

- Publicité-

Le média anglais précise que s’il a circulé que le catalan entraînerait un club en Italie, afin d’être sacré dans tous les championnats majeurs en Europe après avoir gagné en Liga (FC Barcelone), en Bundesliga (Bayern Munich) et en Premier League (Manchester City), il n’en sera rien. Selon The Guardian, Guardiola envisage de prendre en charge une sélection nationale. Diriger l’équipe nationale d’Espagne est forcément dans un coin de sa tête. Récemment, il a également été lié à l’Angleterre ainsi qu’au Brésil. Nul doute que Pep Guardiola aura l’embarras du choix lorsqu’il décidera de claquer la porte de Manchester City.

Articles similaires