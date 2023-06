Man City : Kevin De Bruyne donne des nouvelles de sa blessure

-Publicité-

Interrogé par Canal plus, après la finale de la Ligue des champions, le maître à jouer Cityzens Kevin De Bruyne a évoqué sa blessure qui l’a empêché de disputer l’intégralité de la rencontre.

Titulaire avec Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions ce mercredi, remportée contre l’Inter Milan (1-0), Kevin De Bruyne a dû céder sa place à la 35e minute à cause d’une blessure. Le génie belge, remplacé par Phil Foden, a donc assisté au sacre de son équipe depuis le banc de touche. Après la rencontre, entre euphorie et célébration, l’ancien joueur a été interrogé par Canal plus sur son état.

«C’est le football, j’avais pas mal de problèmes avec mon ischiojambier et c’était la troisième fois qu’il lâche. C’est craqué et c’est dommage car j’étais bien dans mon match. J’ai créé des occasions, mais à la fin on gagne et c’est le plus important. Non c’est pas chouette de sortir, mais c’est bien que ça se termine comme ça, je pense qu’on mérite de gagner. C’est le moment de profiter, de faire la fête, la saison est terminée» a ainsi expliqué le milieu belge.

Pour rappel, Manchester City a réalisé un triplé incroyable ce samedi soir, après avoir remporté la Ligue des champions, le premier de son histoire, qui s’ajoute aux trophées de la Premier League et la FA Cup gagnés plus tôt dans la saison. Le club Mancunien s’est indubitablement imposé comme le meilleur du monde, l’un des meilleurs de l’histoire.

