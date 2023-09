« Maman, pardonne-moi de ne pas t’avoir écouté », MHD après sa condamnation

- Publicité-

Après sa condamnation à 12 ans de reclusion criminelle pour meurtre, le rappeur français MHD a demandé pardon à sa mère qui s’était fondue en larmes à l’annonce du verdict.

Dans la soirée du samed 23 juillet 2023, le rappeur MHD a été fixé sur son sort et condamné à une peine de reclusion criminelle de 12 ans pour une affaire de « rixe mortelle’’ qui a coûté la vie à un jeune de 23 ans, Loïc.

Alors que sa mère était en larmes et inconsolable dans la salle d’audience, le rappeur MHD, impuissant face aux complaintes de celle qui lui a donné la vie s’est contenté de demander pardon. ‘’Maman, pardonne-moi de ne pas t’avoir écouté. Choisissons bien nos potes. S’entourer mal peut détruire un rêve’’, a-t-il lâché.

Avec huit autres accusés, MHD est accusé de passage à tabac mortel dans le cadre d’un règlement de comptes entre bandes rivales. Depuis 2018, le rappeur a toujours clamé son innocence. Mais sa plus grande douleur est de voir sa mère vivre sa condamnation.

« J’ai été induit en erreur par des proches, j’ai compris que la vie ne sera plus pareille ce soir-là après l’incident. Influence, et booster par un groupe d’amis qui m’ont tous abandonné aujourd’hui. Je suis seul devant mon destin. Voir ma mère pleurer au tribunal m’était insupportable. La voir se lever tous les matins à 6h pour assister au procès me travaillait psychologiquement. Je ressentais en elle la peur, le stress et une perte de poids considérable » a déclaré MHD, 29 ans après sa condamnation.

