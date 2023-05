« Maman, il faut que tu appelles papa », Rafna réclame son père, DJ Arafat (vidéo)

- Publicité-

4 ans après la mort de son père DJ Arafat, Rafna a commencé par le réclamer. Dans une vidéo devenue virale, la petite fille demande incessamment à sa mère Carmen Sama de bien vouloir contacter son père.

C’était inévitable. Rafna a commencé par réclamer son père, le chanteur DJ Arafat décédé dans un accident de moto le lundi 12 août 2019. Alors qu’elle était avec sa mère, la fillette a exigé que cette derrière entre en contact avec son père pour qu’elle puisse lui parler.

« Maman, je veux papa », a-t-elle d’abord affirmé presqu’en larmes. Pensant pouvoir régler le problème, Carmen Sama répond cash: « Papa n’est pas là ». Mais c’était sans compter sur l’insistance de sa fille qui est décidée à en savoir plus sur son père.

« Maman, il faut que tu appelles papa », a persisté Rafna. C’est alors que sa mère Carmen Sama lui explique qu’il lui serait impossible de contacter son père. « Je ne peux pas. Son téléphone ne passe plus parce qu’il habite au ciel », a-t-elle répondu à sa fille.

Carmen Sama exprime sa tristesse

De son côté, Rafna ne s’est pas avouée vaincu, la fillette a insité avec des questions qui ont mis sa mère hors d’elle. « Rafna Stp, vraiment (puis elle s’emflamme) », a répondu Carmen Sama qui semblait très agacer par les questions de sa fille.

Face à cette situation, Carmen Sama n’a pas pu cacher sa tristesse. « Ma fille sans le savoir m’a cassé le moral, elle m’a dit: « Maman, Zora( sa meilleure amie), elle a son papa et sa maman, pourquoi moi mon papa, il n’est pas là » », a indiqué la veuve de DJ Arafat.

Toutefois, elle comprend parfaitement cette rébellion de Rafna et s’y attendait. « C’est une enfant, elle a besoin de comprendre et de savoir. Je me demande comment d’autres mamans font pour répondre à ce genre de question», s’interroge Carmen Sama.

