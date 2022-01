Mali: un nouveau convoi militaire Français bloqué au nord du pays

D’après la source, les militaires français de Barkhane ont changé de chemin en empruntant la voie de Bazihaoussa, après plusieurs négociations. Ce nouvel accrochage entre des manifestants maliens et l’armée française, intervient dans un contexte de vives tensions diplomatiques marquées par l’affaire du groupe Wagner et la volonté des autorités de la transition en postes à Bamako, de revoir les accords militaires signés avec Paris.

Décidemment, l’armée française ne fait plus bonne figure au Mali. Elle est couramment huée par les maliens qui estiment qu’elle est de mèche avec les terroristes, chose contraire à sa mission au Mali. Après une série de blocage pendant plusieurs jours au Burkina Faso, notamment à Kaya et à Téra au Niger, où, au moins 3 manifestants ont été tués, le convoi de l’armée Française a été bloqué au Mali.

