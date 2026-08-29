Mali : plus de 60 militaires détenus par le FLA transférés au Niger

Plus de 60 militaires maliens détenus par le Front de libération de l’Azawad (FLA) ont été transférés au Niger le 28 août 2026, dans une nouvelle phase de libérations qui prolonge les échanges de prisonniers engagés depuis la mi-août dans le nord du Mali.

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Cette opération intervient le même jour que l’annonce de la libération d’Inkinane Ag Attaher, présenté par le porte-parole du FLA, Mohamed El Maouloud Ramadane, comme un commandant du mouvement détenu au Niger depuis avril 2025.

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L’État-major général des Armées du Mali avait annoncé le 13 août la libération de 82 militaires des Forces armées maliennes (FAMa), détenus depuis le 25 avril 2026 par des groupes affiliés à la coalition JNIM/FLA. Ces soldats avaient ensuite été reçus à Koulouba par le président de la transition, Assimi Goïta.

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Les autorités maliennes et nigériennes n’ont pas détaillé publiquement les modalités exactes de cette dernière vague, rapportée comme un transfert à la frontière entre les deux pays plutôt qu’un retour immédiat à Bamako.

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Le 23 août 2026, 22 militaires maliens avaient déjà été libérés à Anéfis lors d’un échange de prisonniers, quelques jours après la première vague de 82 soldats annoncée par l’armée malienne.