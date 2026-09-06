Mali: Les associations de lutte contre la corruption demandent l’audit des marchés publics passés sous la transition

Au Mali, le Réseau des associations de lutte contre la corruption et la délinquance financière (RAMLCDF), qui revendique une centaine de structures membres, a saisi vendredi 4 septembre 2026 le Vérificateur général pour demander l’audit des marchés publics passés sous la transition militaire, qui dure depuis six ans.

Cette « faîtière » veut faire la lumière sur la gestion des militaires au pouvoir depuis le coup d’État du 18 août 2020, qui avait renversé l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), rapporte Serge Daniel, correspondant régional de RFI à Bamako.

Un responsable du réseau évoque plusieurs dossiers sensibles. « Tous les dossiers d’acquisition d’équipement et de matériel militaire échappent aux mécanismes de contrôle », souligne-t-il, rappelant qu’au Mali, le premier poste budgétaire est la défense et que la Russie en est le partenaire stratégique.

Il cite en exemple l’achat d’un nouvel avion de commandement, présenté au public il y a quelques mois par la junte malienne pour remplacer l’appareil présidentiel endommagé lors d’une attaque jihadiste contre l’aéroport militaire de Bamako en septembre 2024.

Un Boeing 737 à 15,6 milliards de francs CFA

Ce nouvel appareil, un Boeing 737 modernisé, a été acquis pour un montant de 15,6 milliards de francs CFA, soit environ 23,8 millions d’euros, pour un décaissement net compris entre 5 et 6 milliards de francs CFA, selon l’agence Apa News.

Les associations maliennes de lutte contre la corruption demandent désormais au Vérificateur général de mener des enquêtes sur ce dossier comme sur l’ensemble des marchés publics passés durant la transition.