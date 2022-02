Mali: après la Russie, la Turquie est appelée au secours de Bamako

Interviewé par l’agence de presse turc Anadolu, le très populaire leader religieux malien, l’Imam Mahmoud Dicko, s’est longuement exprimé sur la situation actuelle de son pays et sur les relations du Mali avec certains de ses partenaires en occurrence la France. Le religieux a abordé la possibilité de voir la Turquie intervenir au Mali.

La situation sécuritaire et politique du Mali est le sujet de plusieurs discussions et débats de part le monde entier du fait de la crise entre Bamako et les partenaires européens dont la France surtout. Le fait pour le Mali de faire appel à la société militaire privée russe Wagner, a suscité la colère des européens qui ont menacé de retirer leurs forces du pays. Les maliens ont manifesté pour exiger le départ de ces forces de leur territoire et les autorités de la transition ont expulsé l’ambassadeur de France du pays.

Alors que tout cela se passe dû en partie à l’arrivée des russes, le leader politico-religieux Mahmoud Dicko souhaite une autre présence étrangère dans le pays. Dans son entretien, l’Imam a indiqué qu’il aimerait bien voir la Turquie intervenir au Mali.

« Le rôle que la Turquie a joué, que nous souhaitions, nous, que la Turquie continue à jouer et le rôle que le Mali a joué dans la propagation et l’épanouissement de l’islam sont des rôles similaires. Donc, aujourd’hui, nous pensons que dans la situation actuelle, certainement la Turquie est la nation la mieux indiquée pour venir en aide à ce peuple aujourd’hui qui est en détresse », a indiqué l’Imam Dicko. Il a par la suite indiqué que « nous pensons que la Turquie peut et doit jouer un rôle au Mali ».

La Turquie est un pays qui a de l’expérience dans la lutte contre le terrorisme et qui dispose de moyens logistiques assez sophistiqués pour apporter son appui au Mali dans la lutte contre l’insurrection qui fait rage et qui a résisté à la France et ses partenaires européens. La question est de savoir si la Turquie pourrait intervenir en solitaire au Mali sans entrer dans la coalition européenne alors qu’elle fait partie de l’OTAN.