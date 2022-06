Mali: 18  »terroristes » dont 03 chefs actifs neutralisés au centre du pays

L’armée malienne a annoncé samedi, avoir neutralisé 18 terroristes au cours des opérations menées dans les régions de Bandiagara et Douentza, dans le centre du pays.

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont ciblé samedi, avec des frappes aériennes, des refuges des terroristes dans le centre du pays. L’offensive surprise, a fait une dizaine de morts, dont trois chefs actifs, dans le rang des terroristes.

« Sur la base de renseignements, des actions aéroterrestres dans la région de Bandiagara ont fait le bilan suivant : 03 refuges terroristes démantelés, des armes, munitions et matériels de fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) détruits, des matériels civils volés aux populations récupérés, 13 terroristes neutralisés dont 3 chefs actifs à savoir Moussa Sangaré, Alias Emerana, Younoussa Sangaré et Boubary Sangaré », indique le communiqué des FAMa.

Dans la région de Douentza, 05 terroristes jalonnant une mission dans la zone de Serma ont été neutralisés et leurs armes et motos récupérées. « Des frappes aériennes ont ciblé le samedi 11 juin 2022, des refuges terroristes dans la région de Nara et la zone du Baoulé, dont l’exploitation est en cours dans le sud du pays », informe le communiqué.

Selon la déclaration du chef d’état-major de l’armée malienne, « 168 terroristes neutralisés et 37 autres ont été interpellés et une quantité d’armes et véhicules ont été saisis au cours du mois de mai 2022, dans le centre et le sud du pays ».