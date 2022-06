« Makosso c’est mon bébé… »: le médium Aziz 47 cite les vrais hommes de Dieu Ivoiriens

De passage sur le plateau de l’émission « Accusez levez-vous » de Trace Côte d’Ivoire, le spiritualiste Ivoiriens Aziz 47 s’est confié sur les genres de personnes qui sollicitent ses services. Il n’a pas manqué de lancer un gros tacle au général Makososo.

Le médium Aziz 47 n’a pas encore fini de faire parler de lui sur la toile. Après avoir lancé des piques aux artistes Claire Bahi, KS Bloom et Venom le Cascadeur qui ont tourné dos au monde profane, il vient de s’en prendre aux hommes de Dieu Ivoiriens.

Invité à citer les vrais hommes de Dieu Ivoiriens, le féticheur n’a pas fait dans la dentelle. Pour lui, Gédéon de la tchetchouvah, est homme de Dieu. « Il est un homme de Dieu réaliste et il est dans son domaine. C’est un homme de Dieu révolutionnaire qui fait son travail dans son contexte. »

Parlant de Makosso, le médium a affirmé que Camille Makosso est aussi un homme de Dieu réaliste. « Il est en contact avec les réalités de la vie et il peut vous enseigner la vie. Il sort de la bible et il prend les faits réalistes qu’il prêche aux gens« , a-t-il déclaré avant d’ajouter: Makosso lui-même c’est mon bébé, c’est mon enfant. Il est réaliste, je suis le père des réalistes, je ne suis pas le père des marmailleurs, et à le voir parler je sais qu’il est réaliste donc il est mon enfant« .

Faut-il le rappeler, le féticheur Ivoirien a également avoué à la barre qu’il ne croit pas aux miracles. « Je ne fais pas de miracle parce que je suis réaliste. Je soigne les gens et ils guérissent sur la base de ma connaissance que j’ai. 98% de tout ce que vous voyez comme miracle sur scène, c’est le pouvoir de moi et mes collègues. C’est nous qui leur donnons ce pouvoir», a-t-il indiqué. Une déclaration qui a suscité une vive indignation dans le rang des internautes.