Madrid: rare sortie en amoureux d’Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena (photos)

- Publicité-

Antoine Griezmann et son épouse Erika Choperena étaient présents à Madrid pour l’inauguration du restaurant Rhudo Madrid le lundi 29 janvier 2024. Cet événement a réuni les amoureux lors d’une sortie exceptionnelle.

Le lundi 29 janvier, Antoine Griezmann et sa femme, Erika Choperena, ont été vus ensemble lors de l’inauguration du restaurant Rhudo Madrid, une rare apparition publique pour le couple.

Vêtue d’une robe bleue électrique, Erika Choperena rayonnait aux côtés de son mari, témoignant ainsi de leur soutien au projet du footballeur. Ils ont également croisé Marcos Llorente, un compatriote footballeur espagnol avec qui Antoine Griezmann évolue à l’Atletico Madrid.

Le chef renommé Paco Roncero, ainsi que les acteurs Miguel Ángel Silvestre et Álex González, ont également participé à ce projet qui vise à combiner gastronomie, art et culture dans un lieu emblématique au cœur de Madrid, proposant une cuisine méditerranéenne, un bar à cocktails et un club, selon son site officiel.

- Publicité-

Antoine Griezmann et Erika Choperena se sont rencontrés en 2011 à San Sebastian, au Pays Basque espagnol, où le footballeur évoluait avec la Real Sociedad.

Mariés en 2017 lors d’une cérémonie intime au Palais du Galiana, ils ont aujourd’hui trois enfants : Mia, née cinq ans après leur rencontre, Amaro, né en avril 2019, et Alba, née deux ans plus tard. Une coïncidence intéressante : leurs trois enfants sont nés un 8 avril.

Cette apparition publique a non seulement marqué un moment important pour l’implication d’Antoine Griezmann dans le projet de restaurant, mais a également offert un aperçu rare de la vie privée du talentueux footballeur et de son épouse soutenante.

- Publicité-

Crédit Photo : © Miguel Cordoba Navalpotro / Sipa