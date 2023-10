Macron et Mahamat Idriss Déby: une rencontre stratégique à Paris

- Publicité-

Le dirigeant tchadien, Mahamat Idriss Déby, a effectué une visite de travail à Paris mardi, où il a été reçu par le président français, Emmanuel Macron. Cette rencontre intervient dans un contexte où les soldats français chassés du Niger transitent par le Tchad.

L’un des points saillants de leur discussion est probablement la présence militaire française dans la région. Avec les convois de soldats français quittant le Niger et transitant par le Tchad, la question de la coopération sécuritaire et militaire est devenue primordiale. La base de N’Djaména, autrefois quartier général de l’ex-opération Barkhane, est désormais le dernier bastion français dans le Sahel. Cette présence est d’autant plus cruciale que le Tchad est entouré de crises sécuritaires. Cependant, des voix au Tchad ont récemment appelé à une révision de cette coopération, suggérant que la présence militaire française devrait être repensée.

La politique interne du Tchad a également été un sujet de discussion. L’opposant tchadien, Succès Masra, a exprimé son souhait de retourner dans son pays pour commémorer l’anniversaire de la répression des manifestations de l’année précédente. Cependant, des préoccupations concernant de potentielles violences ont retardé ce retour. Les tractations politiques se poursuivent, avec des efforts de réconciliation en cours.

En outre, le Tchad est actuellement à la recherche de soutiens internationaux pour faciliter sa transition politique. Les coûts associés à diverses initiatives, telles que l’organisation d’un référendum et des élections, ainsi que le processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) des groupes rebelles, sont considérables. Dans ce contexte, la France pourrait jouer un rôle clé en aidant le Tchad à mobiliser des fonds.

En marge de ces discussions politiques et sécuritaires, Mahamat Idriss Déby envisage également de renforcer les liens économiques entre le Tchad et la France. Des rencontres avec des hommes d’affaires à Paris sont prévues, dans l’espoir d’attirer des investissements au Tchad.

Cette rencontre entre Macron et Déby n’est pas seulement symbolique; elle pourrait aussi définir l’avenir des relations entre la France et le Tchad, avec des implications potentielles pour la stabilité et le développement de la région du Sahel.