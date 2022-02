Macky Sall: « nous comprenons cette décision » de la France de se retirer du Mali

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi, que les forces militaires françaises quitteront le Mali de façon définitive. A la suite de cela, le président sénégalais Macky Sall, a indiqué comprendre la décision de la France.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé la fin de l’opération française au Mali comme on pouvait s’y attendre au vu des tensions entre les deux pays. Le président français a souligné qu’il sera question d’un redéploiement des militaires français dans la région avec le Niger pour point d’encrage.

L’intervention de Macron a eu lieu lors d’une conférence de presse conjointe avec le président sénégalais Macky Sall, le ghanéen Nana Akufo-Addo et le président de la Commission de l’Union européenne Charles Michel. A la suite de cela, le président en exercice de l’Union africaine Macky Sall a pris la parole et a indiqué que les pays africains prennent acte et comprennent la décision de la France de quitter le Mali. « les Etats africains comprennent le retrait de la France et ses alliés du Mali », a indiqué Macky Sall.

Il va sans dire que les pays africains n’ont opposé aucune résistance à cette décision de la France de quitter le Mali; une décision qui pourrait créer un problème sécuritaire. On y comprend donc que la rencontre de la veille de Macron avec les chefs d’Etat africains n’a juste été que pour informer des dirigeants africains qui ne semblent pas être très dérangés par ce retrait.