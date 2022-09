« Ma voix s’est éteinte… » The Weeknd perd sa voix en plein concert à Los Angeles (vidéo)

Le célèbre chanteur et producteur canadien The Weeknd a annulé la deuxième partie de ses spectacles à guichets fermés à Los Angeles ce week-end après avoir perdu sa voix en pleine performance.

En pleine tournée « After Hours Til Dawn » depuis quelques semaines, The Weeknd n’a pas pu mener à bien la dernière partie de sa prestation à Los Angeles ce samedi. Selon TMZ, les 70 000 spectateurs présents aux SoFi Stadium n’ont pas pu voir la star pendant plus de 15 minutes alors que le groupe jouait déjà son morceau « Can’t Feel My Face ».

Selon la même source, l’artiste était confronté à un problème de voix et essayait dans les coulisses de chercher des solutions. En effet, le chanteur lors de l’exécution de sa première chanson avait crié face à l’extase du public, ce qui a apparemment endommagé ses cordes vocales.

Dos au mûr, The Weeknd, très gêné est monté finalement sur scène pour dire la vérité à la foule : « Ça me tue », mais le spectacle a dû se terminer brusquement parce qu’il n’avait pas de voix.

« Je ne peux pas vous donner le concert que je veux vous donner », a-t-il déclaré avec beaucoup d’émotion promettant que tout le monde récupérerait son argent et qu’il reprogrammerait bientôt une nouvelle date. La foule l’a applaudi après la révélation pour son honnêteté.

Après avoir quitté la salle, The Weeknd qui était hors de lui est monté au créneau pour présenter ses excuses à ses fans à travers un tweet. « Ma voix s’est éteinte pendant la première chanson et je suis dévastée. Je l’ai senti partir et mon cœur s’est effondré. Je promets de me rattraper avec une nouvelle date », a-t-il écrit.