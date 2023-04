« Ma vie a énormément changé », Olivia Yacé dévoile les opportunités reçues grâce à Miss Monde Afrique

L’ancienne miss Côte d’Ivoire, Olivia Yacé a fait des confidences sur l’impact qu’a eu sa couronne de Miss monde Afrique à laquelle elle a participé, alors qu’elle était Miss Côte d’Ivoire 2021.

La vie de Olivia Yacé a complètement changé après sa couronne de Miss Monde Afrique. C’est l’une des révélations qu’elle a faite lors d’un entretien accordé au magazine Divas.

»Ma vie a en effet énormément changé car j’ai eu un parcours suivi par des millions de personnes. Mon succès a été reconnu et j’ai gagné l’estime générale de mes compatriotes. Mes connexions ont été démultipliées. J’ai pu ramener le titre de Miss Monde Afrique en Côte d’Ivoire et ce fut une très grande fierté pour mon pays, où j’ai été nommée ambassadrice du tourisme ivoirien. J’ai eu de très belles expériences et pas mal d’opportunités de voyager aux quatre coins du monde », a confié Olicia Yacé dans son entretien.

Un combat pour l’éducation des jeunes filles

Après ses études, elle entend se battre pour l’éducation des jeunes filles car dit-elle « en Afrique, il y a bien des mentalités et des pesanteurs culturelles qui pousseraient à garder les jeunes filles à la maison, comme femmes de ménage. Or l’éducation est un droit : il faut que chaque jeune fille d’Afrique ait le droit d’aller à l’école. C’est un vrai combat que j’ai aussi porté lors de l’élection de Miss Monde », a-t-elle justifié.

L’ex Mis 2021 a été élue deuxième dauphine du prestigieux concours de beauté Miss Monde en mars 2022 à Porto Rico. A noter que Olivia Yacé, fille du Maire de Cocody devra déposer sa couronne de Miss Monde Afrique dans environ un mois. En ce qui concerne ses projets, elle compte revenir au pays après ses études à Londres, afin de participer au développement économique de la Côte d’Ivoire.

