« Ma petite fille n’est pas ton enfant… »: Tina Glamour recadre sèchement Sidiki Diabaté

Très discrète sur les réseaux sociaux ces derniers jours, la mère du regretté roi de la chine, Arafat Dj a finalement réagi à la promiscuité qui s’observe entre le chanteur malien Sidiki Diabaté et Carmen Sama.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des médias sociaux depuis quelques jours. Après avoir envoyé de nombreux signaux, Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama a finalement confirmé les soupçons en révélant qu’elle entretient désormais une relation amoureuse avec le chanteur Sidiki Diabaté l’ex ami de son défunt mari décédé tragiquement des suites d’un accident de moto en août 2019.

»Je suis là pour soutenir mon mari par rapport à son événement, et j’invite tous les chinois (fans de DJ Arafat ), toute la population à venir massivement », a lancé Carmen Sama lors de la récente conférence de presse organisée dans le cadre du concert de l’artiste malien à Abidjan.

Alors que la déclaration continue de faire boule de neige sur la toile, les deux célébrités ne cessent de s’afficher très complices ces derniers jours. sur les nombreuses images qui circulent, l’on peut voir Sidiki Diabaté en train de donner de l’affection la petite Rafna, la fille de Carmen Sama. Un acte qui n’a visiblement pas plu à Tina Glamour qui vient de réagir.

En effet, la mère de Dj Arafat a ouvertement fait une mise au point au prince de la Kora. « Sidiki Diabaté, ma petite fille n’est pas ton enfant Ok. Arrête ton cinéma, c’est quelle gamme ça », lui a t-elle lancé.

Tina Glamour et Carmen Sama en froid….

Pour rappel, la relation entre Tina Glamour et sa belle-fille Carmen Sama bat du plomb dans l’aile depuis quelques mois. Valentine Logbo de son vrai ne digère pas du tout la mode de vie de Carmen Sama. Tina Glamour ne digère pas ses séjours dans des hôtels luxueux, ses photos dénudées, ses virées nocturnes, et sa présence remarquée à certains spectacles.

« Ceux qui ont Rafna dans leurs mains là, la vraie propriétaire, c’est moi. Ça fait un an et dem que je ne vois pas ma petite fille. Est ce qu’on peut faire ça à une grande mère choco comme moi ? Une femme posée. Une femme qui a deux petits enfants. C’est la dernière de mon fils. J’ai mal au cœur, Parce que les images que je vois, la nuit l’enfant est sur des podiums et on a mis de l’argent dans sa main. Mais cela veut dire quoi ça? Je voulais me taire, mais est ce que c’est normal que je ne vois pas ma petite fille?. », avait-t-elle lancé dans une vidéo.