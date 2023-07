« Ma mère est la seule qui décide de qui je vais épouser », Axel Merryl

- Publicité-

Dans une publication sur ses réseaux sociaux ce week-end, Axe Merryl a laissé entendre que c’est à sa mère de choisir la femme de sa vie.

Axel Merryl ne pourra pas se marier sans l’accord de sa mère. Quelques soit son choix, le dernier mot revient à sa mère. C’est ce que l’humoriste et artiste Béninois Axel Merryl a tenté d’expliquer à ses fans samedi dernier dans une publication sur sa page Facebook.

« Ma mère est la seule qui décide de qui je vais épouser », a-t-il lâché. Une décision qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il soit fils unique. Mais ses abonnés n’approuvent pas cette méthode à laquelle à opter Axel Merryl pour choisir la femme de sa vie.

- Publicité-

« Il y a des choix qui sont personnels. Elle peut avoir son mot à dire mais pas de décider pour toi. Tu seras seul à assumer ta relation, ton mariage en somme, tes choix. Et c’est toi qui veux vivre avec elle et non ta mère. Tu seras seul face à ton destin« , lui a conseillé une internaute.

Même si certains hommes se réclamant du « syndicat » approuvent ce choix, Serge Kotchikpa Fadégnon qui visiblement a déjà fait l’expérience du mariage et de la vie de couple, pense que Axel Merryl n’est peut-être pas sérieux. « Sûrement qu’il rigole », a-t-il estimé.

En commentaire, les internautes réclament non seulement l’avis de Kim Makosso mais surtout celui de la mère d’Axel Merryl sur sa relation avec la fille du général Camille Makosso.

Articles similaires