Loyer impayé de Emma Lohoues: un jeune togolais veut rembourser les 7 millions de FCFA

- Publicité-

Un jeune togolais veut rembourser les 7 millions de FCFA de loyer impayé que lui réclame depuis plus d’une semaine le propriétaire de l’immeuble qui abrite son SPA.

L’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues est au cœur d’un scandale financier sur les réseaux sociaux. Le propriétaire de la maison qui abritait son SPA lui réclame 7 mois de loyer. Il est également reproché à Emma Lohoues d’avoir quitté la Côte d’Ivoire après avoir causé d’énormes dégâts dans son local.

Des accusations démenties par l’équipe d’Emma Lohoues. Alors que le propriétaire persiste et enchaine avec des vidéos à n’en point finir, un blogueur togolais identifié comme Mathieu a annoncé via ses canaux digitaux qu’il compte offrir 7 millions de FCFA à Emma Lohoues pour le payement du loyer qui fait polémique.

- Publicité-

De leurs côtés, les internautes pensent que le blogueur fait du buzz pour se faire remarquer. « Le gars cherche juste du buzz et voilà il l’a eu même parce que beaucoup de pages ne font que parler de lui. Va donner ça à tes frères et sœurs au pays qui en ont réellement besoin pour des projets au pays. Après, c’est pour aller manger viande en or sans toi », ont commenté ses abonnés.

Selon eux, il y a mieux à faire au Togo avec les 7 millions de FCFA. « Il n’a qu’à utiliser cet argent pour aider des jeunes Togolais qui désirent juste avoir une moto pour faire zemidjan (taxi Moto Ndlr) car Emma n’est pas pauvre », renchérit un autre.

Articles similaires