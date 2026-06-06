Louane remplace Patrick Bruel après sa déprogrammation

Une enquête de Médiapart a conduit plus de trente femmes à témoigner contre Patrick Bruel, entraînant l’ouverture de trois enquêtes et le dépôt de quatre plaintes, dont celle de la journaliste Flavie Flament. En conséquence, une partie de la tournée de l’artiste a été annulée cet été : 23 concerts ont été supprimés et la tournée estivale a été levée, tandis que des dates restent pour l’automne, du 2 octobre au 21 novembre, pour un total annoncé de 35 concerts.

Flavie Flament a porté plainte en indiquant avoir été victime d’agressions lorsqu’elle avait seize ans et déclare avoir longtemps gardé le silence au début de sa carrière, notamment lorsqu’elle recroisait son agresseur sur des plateaux de télévision. Les signalements rendus publics après l’enquête de Médiapart ont provoqué des réactions d’associations et d’organisateurs : l’association Nous Toutes s’est impliquée pour obtenir l’annulation de dates, et plusieurs organisateurs et municipalités ont effectivement décidé de retirer Patrick Bruel de leurs programmations.

Sur la scène théâtrale parisienne, la direction du Théâtre Édouard VII a annoncé l’annulation des cinq dernières représentations de la pièce Deuxième partie, dans laquelle Patrick Bruel se produisait régulièrement. Le communiqué publié sur le site du théâtre précise : « En accord avec les comédiens, la direction du Théâtre Édouard VII a pris la décision d’annuler les 5 dernières représentations de la pièce. En conséquence, vos billets vous seront automatiquement remboursés. Nous reviendrons vers vous uniquement si nous avons besoin d’informations complémentaires pour procéder à ce remboursement. »

Remplacements et réajustements de programmation

Plusieurs festivals et événements ont ajusté leurs affiches à la suite des annulations. Le festival alsacien Les Alpagas bleus, qui devait accueillir Patrick Bruel le 18 juillet, a annoncé que l’artiste serait remplacé par Louane pour cette date. Le programmateur du festival, Pascal Rieh, a expliqué au journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace que sa décision répondait au « contexte actuel » et qu’il avait choisi « symboliquement de présenter une artiste féminine ».

Dans la même interview, Pascal Rieh a présenté Louane comme une « artiste complète, chanteuse et comédienne », soulignant sa « signature vocale » et son actualité liée au Solo Tour. Le remplacement intervient alors que plusieurs organisateurs gèrent des demandes de remboursement et des modifications logistiques liées aux annulations.

Les annulations mentionnées ont été annoncées par des organisateurs et des municipalités, qui ont géré individuellement le retrait de certaines dates programmées cet été. Pour l’instant, les dates automne-hiver figurant entre le 2 octobre et le 21 novembre restent listées comme prévues, correspondant à 35 concerts selon les informations communiquées.