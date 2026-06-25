Lorie quitte Bonjour sur TF1 et décroche un job à la télé belge

Lorie Pester , la chanteuse et comédienne de 44 ans, quitte la matinale de TF1 et prépare son retour à la télévision en Belgique : selon Le Parisien et une confirmation de la chaîne, elle ne rejoindra pas la prochaine saison de Bonjour et intégrera le jury de The Voice Kids Belgique dès octobre. Cette information intervient quelques mois après son arrivée dans la matinale en janvier 2026 et sa pause médiatique liée à sa tournée célébrant 25 ans de carrière.

Reconnue pour des titres populaires tels que Près de moi, Je serai ta meilleure amie et Week-end, Lorie avait débuté une collaboration régulière avec l’émission Bonjour en janvier 2026 aux côtés de Bruce Toussaint. Sa contribution prenait la forme d’une chronique hebdomadaire chaque lundi, centrée sur la parentalité et les enjeux de la vie familiale. Cette rubrique avait été interrompue temporairement lorsque l’artiste a mis sa carrière télévisuelle entre parenthèses pour se consacrer à sa tournée des 25 ans, qui comprenait notamment une date au Zénith de Paris en mai.

Le départ de Lorie de la matinale a été confirmé par TF1 et relayé par Le Parisien. Selon le quotidien, la décision s’inscrit dans un « contexte économique complexe » : un proche de la production a expliqué que la chaîne avait privilégié la conservation d’une chronique quotidienne identifiée au détriment d’une hebdomadaire jugée moins incontournable. « Ce n’était pas une mauvaise chronique mais dans un contexte économique complexe, ils ont préféré sacrifier une hebdo pas forcément très importante qu’une chronique quotidienne identifiée », a-t-il déclaré.

Une nouvelle étape télévisuelle

À la suite de cette annonce, Lorie Pester a confirmé sur ses comptes officiels qu’elle rejoindrait le jury de la prochaine saison de The Voice Kids Belgique, prévue à partir d’octobre. Elle siègera aux côtés d’Alice on the Roof, de Mentissa et de Joseph Kamel, selon les informations publiées par la production et reprises par la presse.

La participation de Lorie au jury de l’émission belge marque une continuité dans sa présence à l’écran, après son parcours entre musique et télévision ces dernières années. Sa chronique sur TF1 et sa tournée commémorative font partie des éléments cités par les médias pour expliquer ses différentes activités récentes.

Le choix de la production de Bonjour de ne pas reconduire sa chronique s’explique donc, d’après les sources citées, par des impératifs budgétaires et une hiérarchisation des rendez-vous éditoriaux au sein de la matinale. De son côté, la chanteuse a relayé la nouvelle de son engagement en tant que jurée pour The Voice Kids Belgique via ses réseaux sociaux.