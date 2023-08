Lomepal: le jeune rappeur français accusé de viol par une connaissance

Le rappeur français Lomepal est visé par une enquête préliminaire après des accusations de viol. L’affaire remonte à 2017 et la plainte a été déposée en 2020.

Le rappeur français Antoine Valentinelli, plus connu sous son nom d’artiste Lomepal, est dans le viseur de la justice. Le chanteur de 31 ans est accusé de viol par l’une de ses connaissances. Selon 2 minutes, les faits remonteraient à 2017, à New York et la plaignante a déposé sa plainte en 2020.

Le média informe que le parquet de Paris a ouvert une enquête à l’encontre de Lomepal. Les investigations ont été confiées au 3e DPJ.

« Cela fait maintenant deux ans que j’entends, dans le milieu de la musique, des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés d’Antoine Lomepal. Je le répète : toute l’industrie musicale est au courant. Ce silence n’est littéralement plus possible », avait réagi la rédactrice en chef du média indépendant « Joly Môme ».

Antoine Valentinelli, dit Lomepal, est un rappeur et chanteur français, né le 4 décembre 1991 dans le 13e arrondissement de Paris. Proche du groupe l’Entourage et de son leader Nekfeu, Lomepal s’est fait connaître du grand public lors de la sortie de son premier album, Flip, en 2017, certifié double disque de platine.

