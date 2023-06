Lolo Beauté déférée au parquet: voici ce que risque la sœur de Camille Makosso

Arrêté le samedi 3 juin 2023 à l’aéroport Félix Houphouet Boigny d’Abidjan, Lolo Beauté, sœur du Général Camille Makosso, a été déférée ce lundi 5 juin 2023 au parquet pour répondre de ses actes.

« La recherche de Buzz à tout prix, peut conduire en prison », c’est par ces mots que la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) en Côte d’Ivoire, a clarifié l’arrestation de Louise Makosso alias Lolo Beauté. Et visiblement, la sœur du général Camille Makosso risque gros.

Selon la PLCC, l’atteinte publique à la pudeur qui se définit comme étant un acte impudique, choquant la morale, commis dans l’espace public, est susceptible d’aboutir à une peine privative de liberté.

« Cette action posée envers des mineurs constitue un facteur aggravant. Les publications Internet librement accessibles représentent l’espace public virtuel, à protéger autant que l’espace public physique. Exposer sa nudité, avoir une posture indécente, ou encore tenir des propos outrageants et impudiques constituent un outrage à la pudeur fortement réprimandé par la législation. C’est ce à quoi s’expose LM, auteur dudit délit« , a expliqué la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC).

Lolo Beauté, une récidiviste ?

Arrêtée et placée en garde à vue depuis samedi dernier, Lolo beauté a été déférée au parquet ce lundi pour être fixée sur son sort. Il lui est reproché d’avoir exposé sa nudité sur les réseaux sociaux le 26 février 2023 lors d’une séance d’épilation.

« Cette « influenceuse », suivie par plus de 100.000 abonnés et dont les vidéos sont largement relayées, est une récidiviste. Sans se soucier de l’infraction qu’elle commettait devant des centaines de milliers de témoins médusés, elle assumait son acte. Rappelons que quelques années plus tôt, des mises en garde lui furent adressées par M. le Procureur de la République, et ce pour les mêmes faits », se désole la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC).

Reste à savoir si les multiples excuses de demandes de pardon de Lolo Beauté depuis l’incident pourraient intervenir en sa faveur.

