Liverpool: absence longue durée prévue pour Joel Matip

Sorti sur blessure ce weekend lors de la victoire face à Fulham (4-3) en Premier League, Joel Matip ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs semaines, d’après l’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, ce mardi en conférence de presse.

C’est sans doute un gros coup dur pour Joel Matip qui ne rejouera sans doute pas avant la fin de l’année 2023. Touché au genou droit dimanche lors de la victoire de Liverpool face à Fulham (4-3) en Premier League, le défenseur camerounais inquiète alors que le club anglais n’a jusqu’ici pas encore communiqué sur l’état de santé de son joueur.

En conférence de presse ce mardi, Jürgen Klopp ne s’est pas montré rassurant sur le cas de l’ex-Lion Indomptable: « Je ne sais pas exactement, mais ça n’a pas l’air bon, le scanner n’est pas encore fait donc nous ne savons pas exactement, mais ce n’est pas génial. Dès la première seconde, c’était clair, nous lui avons parlé et nous lui avons dit : « Non, ça ne sent pas bon du tout ».

Une mauvaise nouvelle pour Matip qui regagnait la confiance de Klopp et avait retrouvé une place de titulaire. Moindre pour Liverpool qui dispose de plusieurs pièces de rechange, dont le Français Konaté ou l’Anglais Joe Gomez, capables d’accompagner van Dijk en défense.