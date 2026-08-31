Lionel Messi annonce sa retraite internationale avec l’Argentine

Lionel Messi a annoncé lundi 31 août 2026 qu’il se retirait de la sélection argentine, moins de deux mois après la défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 le 19 juillet, a écrit le capitaine argentin sur Instagram.

Dans son message, Messi a expliqué qu’il n’avait plus rien à donner à la sélection et que la nouvelle génération méritait de prendre le relais.

Il met fin à sa carrière internationale à 39 ans comme joueur le plus capé de l’Argentine avec 207 sélections et meilleur buteur de l’histoire de l’Albiceleste avec 125 buts.

Son palmarès avec l’Argentine comprend la Coupe du monde 2022, les Copa América 2021 et 2024, la Finalissima 2022, la Coupe du monde U20 2005 et la médaille d’or olympique de 2008.