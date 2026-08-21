Lila Debbouze débarque sur TF1 dans The Voice Kids

Lila Debbouze , 14 ans et fille de Jamel Debbouze et de Mélissa Theuriau , se présente au casting de la nouvelle saison de The Voice Kids ce samedi 22 août 2026 sur TF1, affirme Télé-Loisirs. La participation de l’adolescente marque ses premiers pas publics dans la chanson et intervient alors que l’émission relance sa mécanique de détection de jeunes talents, portée cette saison par les coachs Soprano, Patrick Fiori, Santa et Matt Pokora .

La nouvelle saison, dont le coup d’envoi est programmé ce week-end, mettra en jeu les fameuses auditions à l’aveugle et les fauteuils rouges emblématiques. Les quatre artistes-phare appelés à former et diriger des équipes de jeunes chanteurs auront pour mission d’identifier des voix prometteuses parmi les candidats présents aux castings, selon les éléments de programmation communiqués par la chaîne.

Contrairement à ses parents, connus respectivement pour le journalisme et l’humour, Lila semble s’orienter vers la musique et la scène. À 14 ans, elle souhaite mener une carrière artistique centrée sur le chant, démarche qui l’a conduite à franchir le pas vers un casting télévisé majeur pour les jeunes interprètes.

Parcours médiatique et formation artistique

Cette apparition à l’antenne n’est pas la première pour Lila Debbouze. Le 16 décembre dernier, elle est intervenue dans le documentaire Le Temps des femmes, produit par sa mère et diffusé sur France 2, où elle a livré des éléments de son quotidien d’adolescente. Dans ce documentaire, elle a évoqué des situations vécues à l’école en expliquant: « Parfois j’allais aux toilettes avec mes copines parce que c’était le seul endroit où on pouvait parler et ils nous mettaient dehors« , propos relayés par la diffusion du programme.

Le 17 juillet, son père Jamel Debbouze est revenu publiquement sur les goûts artistiques de sa fille lors du plateau du Mag de l’été. Il a indiqué que Lila ambitionne une trajectoire mêlant chant et comédie musicale — « ma fille, elle veut être Louane dans la vie, comédie-musicaleuse, chanter, danser » — et précisé qu’elle suit une scolarité au sein d’une « école d’artistes » située dans le 5e arrondissement de Paris. Jamel Debbouze a par ailleurs souligné l’accompagnement familial et le cadre scolaire qui encadrent cette formation.

Les éléments médiatiques disponibles confirment donc l’enracinement précoce de Lila dans un parcours artistique, ainsi que sa visibilité croissante via des apparitions télévisées et des déclarations parentales publiques. La participation au casting de The Voice Kids est annoncée pour le 22 août 2026 sur TF1, avec la présence des coachs nommés ci‑dessus.