Lil Wayne perd la mémoire: le rappeur ne se souvient plus de ses propres chansons

Lil Wayne a révélé qu’il ne se souvient plus de ses propres chansons à cause d’une perte de mémoire dont il est victime.

Lil Wayne, 40 ans avait confié être atteint de l’épilepsie et de la gestion des crises récurrentes et non provoquées. Mais aux dernières nouvelles, l’artiste va au plus mal et ne se souvient même plus de ses propres chansons.

Le rappeur de 40 ans , dont le vrai nom est Dwayne Carter, a déclaré à Rolling Stone dans une interview qu’il « ne connaît pas ses propres chanson ‘Tha Carter III’, ‘Tha Carter II’, ‘Tha Carter One’ de ‘Tha Carter IV .' » « Et c’est juste l’honnête vérité, mon Dieu, tu pourrais mentir, tu pourrais me poser des questions sur telle ou telle chanson, je ne saurais même pas de quoi on parle« , a-t-il déclaré.

A l’en croire, les disques, qui l’ont rendu célèbre au début des années 2000 n’ont « aucune importance » pour lui en raison de sa perte de mémoire. Cependant, Lil Wayne a également noté que, malgré son incapacité à se souvenir de certains de ses tubes les plus célèbres, il ne prévoyait pas de prendre sa retraite de si tôt.

