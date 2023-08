Ligue Europa Conférence: le tirage complet des barrages

Après la Ligue des champions et la Ligue Europa, l’UEFA a également effectué le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence ce lundi, à son siège à Nyon en Suisse. Découvrez les affiches au programme.

Suite à la conclusion des tirages au sort pour les compétitions européennes ce lundi, les affiches des barrages de la Ligue Europa Conférence ont été officiellement dévoilées. Lille devra défier le vainqueur de la double confrontation entre les Féringiens du B36 Tórshavn et les Croates du HNK Rijeka.

Également en course pour décrocher un ticket pour les phases de groupes du tournoi, les anglais d’Aston Villa seront opposés au vainqueur du duel entre le Hibernian FC (SCO) et le FC Luzern (SUI). De leur côté, les Italiens de la Fiorentina, repêchés après l’exclusion de la Juventus, devront attendre le combat entre le SK Rapid Wien (AUT) et le Debreceni VSC (HUN) pour connaître leur adversaire. A noter que les rencontres aller et retour de la compétition se disputeront respectivement les 24 et 31 août prochains.

Le tirage au sort complet

Struga (MAC) ou Swift Hesperange (LUX) – Zrinjski (BOS) ou Breidablik (ISL)

Farul Constanta (ROU) ou Flora Talinn (EST) – Qarabag (AZE) ou HJK Helsinki (FIN)

FK Astana (KAZ) ou Ludogorets (BUL) – Valmiera (LET) ou Partizani (ALB)

Žalgiris Vilnius (LIT) ou BK Häcken (SUE) – Hamrun Spartans FC (MLT) ou Ferencvárosi TC (HON)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) ou FC BATE Borisov (BLR) – FC Ballkani (KOS) ou Lincoln Red Imps FC (GIB)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) ou PFC Levski Sofia (BUL) – Eintracht Frankfurt (ALL)

FC Dila Gori (GEO) ou APOEL FC (CYP) – KAA Gent (BEL) ou MKS Pogoń Szczecin (POL)

KKS Lech Poznań (POL) ou FC Spartak Trnava (SVK) – SK Slavia Praha (CZE) ou SC Dnipro-1 (UKR)

Omonia FC (CYP) ou FC Midtjylland (DEN) – Legia Warszawa (POL) ou FK Austria Wien (AUT)

LOSC Lille (FRA) – B36 Tórshavn (FRO) ou HNK Rijeka (CRO)

Olympiacos FC (GRE) ou KRC Genk (BEL) – Adana Demirspor (TUR) ou NK Osijek (CRO)

Fenerbahçe SK (TUR) ou NK Maribor (SVN) – Twente (NED) ou Riga FC (LVA)

Aris Thessaloniki FC (GRE) ou FC Dynamo Kyiv (UKR) – Beşiktaş JK (TUR) ou Neftçi PFK (AZE)

FC Santa Coloma (AND) ou AZ Alkmaar (NED) – FC Arouca (POR) ou SK Brann (NOR)

SK Rapid Wien (AUT) / Debreceni VSC (HUN) – ACF Fiorentina (ITA)

CA Osasuna (ESP) – Club Brugge (BEL) ou KA Akureyri (ISL)

Rosenborg BK (NOR) ou Heart of Midlothian FC (SCO) – HNK Hajduk Split (CRO) ou PAOK FC (GRE)

Fotbal Club FCSB (ROU) ou FC Nordsjælland (DEN) – Sabah (AZE) ou FK Partizan (SRB)

AEK Larnaca FC (CYP) ou Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) – NK Celje (SVN) ou FC Neman Grodno (BLR)

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) ou FC Aktobe (KAZ) – FK Bodø/Glimt (NOR) ou FC Pyunik (ARM)

Hibernian FC (SCO) ou FC Luzern (SUI) – Aston Villa FC (ENG)

FC Tobol Kostanay (KAZ) ou Derry City FC (IRL) – FC Viktoria Plzeň (CZE) ou Gzira United FC (MLT)

